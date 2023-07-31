Xiaomi представила бюджетный 3D-принтер Mijia

Компания Xiaomi представила домашний 3D-принтер для начинающих пользователей, стоимость которого составляет 2 тыс. юаней (около 25,3 тыс. руб.). Об этом сообщает портал ITHome.

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Xiaomi Mijia 3D Printer получил компактный размер (265 х 265 х 417 мм) и вес всего в 8,5 кг. Устройство рассчитано на начинающих пользователей, которые хотят освоить технологию 3D-печати, поэтому оно также получило удобное управление.

Принтер обладает функцией интеллектуальной настройки параметров с помощью искусственного интеллекта. Пользователь может легко заменять картриджи с печатным материалом, один из которых входит в комплект поставки. Устройство также имеет высокопроизводительный кастомный мотор и однолинейную направляющую по оси Z для повышения точности печати.

Mijia 3D Printer поддерживает загрузку различных моделей для печати, а также имеет свою собственную библиотеку моделей.