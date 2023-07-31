Сверхмассивная черная дыра выпустила энергетический луч в сторону Земли

Сверхмассивная черная дыра выпустила высокоэнергетический луч в сторону Земли
Миссия NASA провела наблюдения за сверхмассивной черной дырой, которая выпустила струю вещества в сторону Земли. Но опасность для планеты отсутствует, так как объект расположен на расстоянии 400 миллионов световых лет от нас.
Активные черные дыры окружены вращающимися дисками материи (аккреционными дисками). Дыры поглощают часть вещества, а часть перенаправляется к полюсам и затем выбрасывается в окружающее пространство со скоростью, близкой к скорости света. В результате возникает высокоэнергетическое и чрезвычайно яркое электромагнитное излучение.
Лучи, направленные в сторону Земли, известны как блазары. Объект, за которым наблюдают эксперты NASA, получил название Markarian 421. Он расположен в созвездии Большой Медведицы.
Исследования ведутся с помощью рентгеновского поляриметрического прибора. Он показал, что в той части струи, где частицы ускоряются, также присутствует магнитное поле со спиральной структурой.
Струи блазара могут простираться в космосе на миллионы световых лет, но механизмы, которые их запускают, еще недостаточно изучены. Наблюдения за Markarian 421 могут дать ответы на некоторые вопросы. Прибор NASA позволил определить физические процессы, происходящие в центре блазара, и определить точку происхождения светящегося луча, сообщает Nature Astronomy.
Ранее сообщалось, что ученые открыли спиральную галактику. В ее центре находились две черных дыры.