Сверхмассивная черная дыра выпустила энергетический луч в сторону Земли

Миссия NASA провела наблюдения за сверхмассивной черной дырой, которая выпустила струю вещества в сторону Земли. Но опасность для планеты отсутствует, так как объект расположен на расстоянии 400 миллионов световых лет от нас.

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Активные черные дыры окружены вращающимися дисками материи (аккреционными дисками). Дыры поглощают часть вещества, а часть перенаправляется к полюсам и затем выбрасывается в окружающее пространство со скоростью, близкой к скорости света. В результате возникает высокоэнергетическое и чрезвычайно яркое электромагнитное излучение.

Лучи, направленные в сторону Земли, известны как блазары. Объект, за которым наблюдают эксперты NASA, получил название Markarian 421. Он расположен в созвездии Большой Медведицы.

Исследования ведутся с помощью рентгеновского поляриметрического прибора. Он показал, что в той части струи, где частицы ускоряются, также присутствует магнитное поле со спиральной структурой.

Струи блазара могут простираться в космосе на миллионы световых лет, но механизмы, которые их запускают, еще недостаточно изучены. Наблюдения за Markarian 421 могут дать ответы на некоторые вопросы. Прибор NASA позволил определить физические процессы, происходящие в центре блазара, и определить точку происхождения светящегося луча, сообщает Nature Astronomy.