Как поставить свой рингтон на iPhone?

Чтобы поменять рингтон на iPhone, нужно или приобрести его в iTunes Store, или установить мелодию на устройство самостоятельно. Однако поставить свою мелодию на звонок и уведомление на iPhone — не самая простая задача. «Лента.ру» составила гайд по созданию и установке рингтона для владельцев iPhone с компьютера или через приложение на смартфоне.

Что такое рингтон?

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Рингтон — это мелодия, которая воспроизводится на смартфоне при входящем звонке или сообщении. У разных марок смартфонов есть свои узнаваемые мелодии: легко отличить уведомления, которые приходят на iPhone, от уведомлений, которые получает пользователь Samsung. Однако если пользователь хочет поменять мелодию звонка или будильника, поставить что-то свое, уникальное, он может скачать рингтон из интернета или даже записать свой собственный.

В 2000-х годах абоненты могли приобрести новые рингтоны через СМС либо скачать с чужого телефона с помощью ИК-порта или Bluetooth. Многие сохраняли песни сначала на компьютер, а потом копировали их в память гаджета.

Сегодня на рынке появились новые интернет-сервисы и услуги, к тому же современные смартфоны совсем не похожи на миниатюрные кнопочные телефоны 2000-х и обладают более внушительным функционалом. Тем не менее пользователям iPhone бывает непросто установить свой рингтон на звонки и уведомления бесплатно. Несколько способов все же есть.

Как можно установить свой рингтон на iPhone:

с помощью мобильной версии iTunes;

с помощью iOS программ для создания рингтонов и десктопного клиента iTunes;

с помощью iOS приложения GarageBand;

с помощью персонального компьютера;

с помощью стороннего менеджера файлов на компьютере.

После того как в 2019 году вышла 13 версия операционной системы iOS, стало возможно сделать рингтон из любимой песни прямо на мобильном устройстве. Раньше эта функция была недоступна, поэтому для более ранних версий операционной системы потребуется персональный компьютер.

Как установить рингтон через iTunes?

Самый простой способ добавить мелодию на звонок — использовать мобильную версию iTunes, которая установлена на всех смартфонах с операционной системой iOS. Чтобы купить мелодию, можно использовать магазин звуков Apple, который называется iTunes Store. Однако в таком случае придется платить за покупку песни. Цена за трек — от 18 до 22 рублей, все рингтоны в iTunes Store уже подогнаны под формат и длительность рингтона для iPhone.

Инструкция по покупке рингтона в iTunes Store

Чтобы официально купить песню и использовать звук в качестве рингтона, откройте приложение iTunes Store. Нажмите на кнопку «Звуки». Теперь можно найти интересующую композицию. Нажмите на цену, чтобы совершить покупку. Разработчики предупреждают, что доступность мелодий для звонка может различаться в зависимости от страны или региона. Измените рингтон в меню «Настройки», перейдя в «Звуки, тактильные сигналы».

iTunes можно использовать также для того, чтобы установить на смартфоне рингтон, который был обработан на персональном компьютере.

Какой формат рингтонов нужен для iPhone?

Чтобы не тратить деньги на покупки в iTunes Store, можно скачать нужный трек в интернете. Однако, как правило, по запросам в поисковике получается найти необходимую песню только в формате MP3.

Формат для iPhone называется M4R, это эквивалент форматов AAC или M4A — от них он отличается только названием. Из MP3 трек можно конвертировать в M4R, сделать это несложно.

Инструкция по конвертированию треков для iPhone

Откройте браузер и перейдите на сайт, где можно скачать аудиофайл для будущего рингтона в формате MP3. Загрузите его. После того как начнется скачивание, в правом верхнем углу появится стрелка в круге. Установить рингтон в формате MP3 на iPhone не получится, необходимо изменять формат, а для этого требуется конвертер. Конвертировать трек можно с помощью онлайн-сервисов или через приложение GarageBand.

Как загрузить рингтоны на iPhone при помощи GarageBand?

Удобнее всего создавать свою мелодию с помощью предустановленного iOS приложения GarageBand.

1. Чтобы начать работу, создайте новый проект и перейдите в режим редактирования дорожек.

2. Выберите нужный трек во вкладке «Музыка».

3. Перетащите выбранный трек на отдельную аудиодорожку.

4. Нажмите плюсик в правом верхнем углу, укажите нужное количество тактов.

5. Трек можно обрезать и с начала, и с конца, нужный фрагмент подвиньте к нулевой отметке.

6. Экспортируйте трек. Для этого перейдите в «Мои песни», далее нажмите на иконку «Поделиться».

7. При экспорте дайте название своему треку и выберите вариант экспорта «Рингтон». Приложение автоматически обрежет трек, длительность которого превышает 30 секунд.

Кроме того, в GarageBand можно добавить на трек фильтры, наложить звуковые эффекты, соединить его с другой мелодией или вообще записать свою собственную песню. После завершения экспорта рингтон может быть использован в качестве мелодии для входящих звонков или уведомлений.

Как самостоятельно конвертировать рингтон с помощью компьютера?

Чтобы сделать из песни рингтон без помощи GarageBand, ее нужно обрезать до необходимой длины и сохранить в совместимом с iOS формате, то есть M4R.

Чтобы обрезать трек прямо в браузере на ПК, можно использовать такие сервисы, как MP3cut, Audio Trimmer, Audacity. Загружать музыкальные файлы в эти сервисы можно с компьютера или, например, из Google Drive.

30 секунд составляет максимальная длительность трека для рингтона.

Получившийся отрезок необходимо сохранить в нужном формате в памяти устройства.

Как подключить iPhone к компьютеру?

После того как трек отформатирован, его можно установить на рингтон через компьютер.

Инструкция, как перенести рингтон в iPhone при помощи iTunes, если у вас компьютер на Windows

1. Откройте программу iTunes на компьютере, она доступна для скачивания в Microsoft Store.

2. Чтобы перенести на мобильное устройство аудиотрек с ПК, необходимо подключить к нему iPhone, используя USB-кабель.

3. Необходимо убедиться, что iTunes определил подключенный iPhone: в верхнем левом углу рядом с разделом медиатеки должно появиться черно-белое изображение телефона.

4. Нажмите на значок, в появившемся боковом меню выберите пункт «Звуки», который находится слева внизу.

5. Откройте папку с созданными рингтонами в формате .m4r и перетащите нужные файлы в окно «Звуки».

6. Рингтоны, которые вы скопировали на устройство, будут отображаться в окне «Звуки».

7. Откройте приложение «Настройки» на смартфоне. В меню «Звуки, тактильные сигналы» вы найдете раздел «Рингтоны». Последний загруженный аудиотрек будет верхним в перечне звуков.

Инструкция, как перенести рингтон в iPhone при помощи iTunes, если у вас компьютер на macOS

1. Откройте программу «Музыка».

2. Подключите iPhone к компьютеру при помощи кабеля или облачного хранилища iCloud.

3. Убедитесь, что iTunes определил подключенный iPhone: в верхнем левом углу рядом с разделом медиатеки должно появиться черно-белое изображение телефона.

4. Нажмите на значок.

5. Ранее созданный рингтон нужно найти во вкладке «Файлы» и перетащить в окно приложения «Музыка».

6. Перетащите в открывшееся окошко рингтоны в формате .m4r.