Новый смартфон Xiaomi побьет рекорд iPhone 15 по узкости рамки экрана

Осенью компания Apple планирует выпустить iPhone 15 Pro с рекордно узкой рамкой экрана, которая составит всего 1,5 мм. Однако данный рекорд будет побит флагманом Xiaomi 14, о чем написал в Twitter авторитетный инсайдер Ice Universe.

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Как сообщал ранее журналист Bloomberg Марк Гурман, для создания дисплеев с рамкой высотой в 1,5 мм Apple будет использовать специальную технологию литья под низким давлением (LIPO), которая ранее применялась в Apple Watch и iPad. По словам Ice Universe, Xiaomi намерена выпустить смартфон Xiaomi 14, который появится вскоре после релиза флагмана Apple и станет новым лидером по этому показателю.

Однако, насколько тоньше окажутся рамки в китайском устройстве, и какая технология производства будет применена, не сообщается.