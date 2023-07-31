Google объяснила задержку обновлений для Android

Инженеры корпорации Google объяснили, почему патчи безопасности выходят для Android-устройств с задержкой. Об этом сообщает издание 9to5Google.

© Unsplash

Журналисты медиа сослались на отчет Year in Review of 0-days, в котором представители компании ответили на ряд вопросов пользователей экосистемы Android. Так, в Google рассказали, по какой причине патчи безопасности часто выходят на смартфонах с задержкой на несколько месяцев. В корпорации обвинили в этом производителей устройств.

В материале говорится, что инженеры Google часто оперативно решают вопрос с уязвимостями и системными брешами, отправляя патчи производителям смартфонов. Однако последние якобы не спешат развернуть обновления среди своих пользователей. Из-за этого срочные патчи и исправления ошибок отсутствуют.

Представители компании привели пример уязвимости графического процессора ARM Mali, о которой стало известно в июле 2022 года. По словам специалистов, до октября ошибка была устранена выпуском патча, однако производители смартфонов не смогли выпустить обновление до апреля 2023 года.

«Так как для пользователей нет готовых исправлений, единственный способ оставаться защищенным — прекратить использование устройства», — отметили в Google.