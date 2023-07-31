Новый iPhone будет проще починить

Компания Apple внесла изменения во внутреннюю конструкцию iPhone 15 Pro, чтобы облегчить его ремонт, а также выбрала титан в качестве материала для граней устройства. Об этом говорится в еженедельной рассылке Power On журналиста Bloomberg и авторитетного инсайдера Марка Гурмана.

© Газета.ru

По данным источника, iPhone 15 Pro получит грани из титана, более прочного, легкого и премиального материала, чем нержавеющая сталь, используемая в предыдущих моделях. Титан уже применялся в часах Apple Watch и показал свою эффективность. Кроме того, iPhone 15 Pro будет иметь менее острые края, а также матовое стекло на задней панели.

Гурман также подтвердил, что iPhone 15 Pro станет первым смартфоном Apple, в котором откажутся от разъема Lightning в пользу USB-C, что повысит скорость передачи данных по проводу. Однако это может вызвать неудобства у пользователей, которые привыкли к кабелю Lightning и за годы собрали большое количество подобных аксессуаров.

Среди других нововведений инсайдер назвал улучшенную основную камеру с новыми линзами и зумом, а также сенсорные кнопки с тактильной обратной связью.