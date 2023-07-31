Apple по ошибке разрешила детям смотреть порнографию

Семьи, использующие гаджеты от американской компании Apple, массово пожаловались на проблемы с некорректной работой родительского контроля экранного времени, из-за чего дети получают доступ к запретным приложениям и сайтам с порнографией. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

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«У одного из моих четырех детей оказались отключены ограничения на доступ к веб-сайтам для взрослых, когда я проверил настройки семейного доступа», — рассказал WSJ руководитель компании из Бостона Марк Роу.

По его словам, из-за сбоя Apple ему пришлось снова настроить все устройства каждого из его детей. Роу возмутился, что компания не смогла должным образом решить проблему в кратчайшие сроки.

Другие родители сообщили газете, что их настройки также не вступили в силу, в результате чего дети получают возможность безгранично находиться в играх или даже могут заходить на ресурсы с контентом для взрослых.

«Функция хорошо работала в течение многих лет, но теперь, когда я установлю ограничения, они внезапно исчезают через день или даже меньше», — описал ситуацию один из отцов в соцсетях.

В Apple подтвердили факт технического сбоя в работе функции и пообещали разобраться в ситуации.

«Нам известно, что некоторые пользователи могут столкнуться с проблемой неожиданного сброса настроек экранного времени. Мы очень серьезно относимся к этим сообщениям», — добавил представитель компании из Купертино.

Apple представила функцию «Экранное время» в 2018 году, она предназначена для того, чтобы родители могли ограничивать доступ к определенным приложениям и сайтам, а также ограничивать время работы экрана смартфона iPhone или планшета iPad для детей.