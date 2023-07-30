Билл Гейтс запустил собственные подкасты

Технологический магнат Билл Гейтс вступил в «мир подкастов» со своей новой передачей «Unconfuse Me», в которой он вместе с гостями обсуждает сложные темы. Недавно 67-летний соучредитель Microsoft побеседовал с актером Сетом Рогеном и его женой Лорен Миллер об исследованиях болезни Альцгеймера и здоровье мозга.

В ходе подкаста Роген рассказал о том, что, согласно исследованиям, 40% случаев болезни Альцгеймера можно предотвратить. Они обсудили «пять привычек для здоровья мозга», включающие сон, физические упражнения, питание, умственную подготовку и эмоциональное благополучие.

Слушатели могут ожидать новых увлекательных бесед на различные темы, поскольку Гейтс явно не собирается останавливать свое шоу после первого выпуска.