Два суперлуния ожидаются в августе

В августе 2023 года ожидается, что в начале и конце месяца произойду суперлуния. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

В публикации отмечается, что данный термин означает, что во время феномена полная луна находится в ближайшей к Земле точке, спутник кажется на 14% больше и на 30% ярче, чем в самой отдаленной позиции.

Первое суперлуние должно произойти 1 августа, второе — в конце месяца, 30 августа. Так как лунная фаза длится 29,5 дней, два суперлуния в течение одного месяца происходят довольно редко. Второе полнолуние при этом принято называть голубой луной.

До этого Космонавт «Роскосмоса» Дмитрий Петелин показал на видео, как суперлуние выглядело с борта Международной космической станции (МКС).

Природное явление можно было наблюдать в ночь на 4 июля. На видеозаписи длительностью в 25 секунд видно, как Луна появляется и постепенно исчезает в пелене облаков.

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