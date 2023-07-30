Спецслужбы США захотели лишить права на слежку за людьми в интернете

Агентство национальной безопасности (АНБ) США выступило против законопроекта о запрете приобретения пользовательских данных у компаний. Об этом сообщает ArsTechnica.

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АНБ заинтересована в покупке информации о пользователях у соцсетей, операторов мобильной связи и других технологических компаний. Спецслужба обратилась к американским законодателям с просьбой выступить против готовящихся поправок.

В АНБ уверены, что им необходимо сохранить возможность следить за людьми на основании данных о местоположении и другой личной информации вместо получения ордера на подобные данные в суде.

Поправки внесли члены палаты представителей Уоррен Дэвидсон и Сара Джейкобс. Они призвали добавить в закон о конфиденциальности данных граждан пункт, который прямо запрещают «агентствам США покупать данные, для получения которых в противном случае потребовался бы ордер, постановление суда или повестка в суд».

Юридический комитет Палаты представителей проголосовал за принятие закона. Однако пока окончательное принятие поправки буксует из-за попыток АНБ, и американского разведывательного сообщества в целом, исключить поправки из повестки.

Один из самых известных в прошлом сотрудников АНБ — Эдвард Сноуден, который в 2013 году оказался в транзитной зоне в Москве после передачи журналистам разоблачений о масштабах деятельности АНБ и ЦРУ по слежке за людьми в интернете.

В декабре 2022 года Сноуден получил российский паспорт и стал гражданином России. Сам информатор признавался, что постоянная жизнь в России стала для него вынужденной, «из-за отсутствия других вариантов».