Соцсеть Threads потеряла более половины пользователей

Социальную сеть Threads (*принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России) покинуло более половины пользователей, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Марка Цукерберга, которое он сделал на корпоративном совещании.

С момента запуска на платформе зарегистрировались более 100 млн пользователей, но, как отметил Цукерберг, «было бы здорово, если бы все они или хотя бы половина из них остались». При этом глава компании назвал падение «нормальным» и добавил, что ждет увеличения числа пользователей по мере запуска в соцсети дополнительных функций.