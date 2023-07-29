В России представили новые малые спутники для съемки Земли

Разработчик спутников РКЦ «Прогресс» представил множество новых малых аппаратов для мониторинга Земли — как в оптическом, так и в радиодиапазонах.

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Входящий в «Роскосмос» ракетно-космический центр (РКЦ» «Прогресс» представил на саммите Россия — Африка линейку из пяти новых малых спутников дистанционного зондирования Земли.

Предназначенный для обзорного наблюдения «Аист-2М» сможет работать на орбите высотой от 400 до 600 километров. Получаемое им разрешение в панхроматическом диапазоне будет составлять 1,2 метра, в мультиспектральном — 3,6 метра.

Такими же характеристиками обладает и «Аист-О», однако установка двух комплектов оптико-электронной аппаратуры «Аврора» позволит увеличить полосу захвата и производительность в два раза. Спутник обзорного наблюдения сможет также оперативно следить за пожарами и осуществлять мониторинг парниковых газов с орбиты.

Разрешение спутников «Аист-ВД» в панхроматическом диапазоне составит 50 сантиметров, в мультиспектральном — два метра. Как и других «Аистов, их также можно будет выводить по четыре аппарата за один раз.

Спутник радиолокационного наблюдения «Аист-РХ» будет обладать разрешением в метр в режиме детальной съемки, 2,9 метра— маршрутной съемки и 16 метров — обзорной.