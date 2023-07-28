У владельцев iPad Pro перестал работать стилус Pencil при замене дисплея

Компания Apple используют в планшетах iPad Pro специальную технологию, из-за которой стилус Apple Pencil не будет корректно работать с дисплеями. Об этом журналу Forbes рассказал эксперт по ремонту Рики Панесар.

По его словам, проблема происходит в случаях, если заменить в дисплее фирменную запчасть на неоригинальную деталь или установить экран от другого iPad.

Панесар пояснил, что внутри гаджетов работает так называемая технология «сериализации». Это программа блокировки устройств, которая сравнивает аппаратные компоненты с логической платой.

«Мы лично убедились, что в более новых версиях iPad установка нового экрана, даже если он взят с другого фирменного iPad, приводит к проблемам в работе стилуса», — констатировал специалист.

Он уточнил, что этой проблеме подвержены новые версии 12,9- и 11-дюймовых планшетов iPad Pro. По данным Forbes, о подобной проблеме сообщают и в соцсетях. Например, один из пользователей Reddit еще в мае столкнулся с некорректной работой аксессуара.

В результате ремонт пострадавших iPad становится все более сложным и дорогостоящим, так как необходимо сохранять все детали оригинальными в планшетах, заключили журналисты.