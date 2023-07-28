Экспедиция нашла в Гималаях древнейшую "капсулу времени"

Высоко в Гималаях международная и междисциплинарная команда ученых обнаружила остатки океанической воды, возраст которой оценивается примерно в 600 миллионов лет. Эта находка дает ключ к разгадке далекого прошлого Земли.

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Исследование опубликовано в журнале Precambrian Research, а коротко о нем сообщает Phys.org. Высоко в Гималаях ученые из Индийского института науки (IISc) и японского Университета Ниигаты обнаружили капли воды, застрявшие в месторождениях полезных ископаемых.

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Анализ показал, что эти капли являются не чем иным, как остатками древнего океана, покрывавшего поверхность Земли около 600 миллионов лет назад. Ученые изучили отложения и выявили в них содержание карбонатов кальция и магния. Это позволило команде смоделировать события того далекого времени.

"Мы нашли капсулу времени для палео-океанов", - говорит Пракаш Чандра Арья, первый автор исследования.

Авторы работы считают, что в период между 700 и 500 миллионами лет назад толстые ледяные щиты покрывали Землю в течение длительного периода времени. Это было одно из самых крупных ледниковых явлений в истории нашей планеты. Ученые говорят, что Земля тогда напоминала огромный снежок.

Однако затем в атмосфере нашей планеты значительно увеличилось количество кислорода. Начался период, именуемый "Вторым великим событием оксигенации". Он привел к эволюции сложных форм жизни. До последнего времени ученые не до конца понимали, как именно были связаны описанные события.

Предлагались различные теории, но из-за отсутствия "вещественных доказательств" проверить их было невозможно. Сохранившиеся в Гималаях капли палео-окена стали первым таким доказательством. Возможно, они и не помогут раскрыть всех тайн оксигенации, но уж точно позволят прояснить многие вопросы, остававшиеся неразрешенными.

"Мы мало знаем об океанах прошлого, - говорит Пракаш. - Насколько они отличались или были похожи на современные океаны? Были ли они более кислыми или солеными, богатыми на питательные вещества или бедными, теплыми или холодными, каков был их химический и изотопный состав? Новая информация может также дать подсказки о климате Земли в прошлом, и эти данные могут оказаться полезными для моделирования климата".

Отложения, обнаруженные командой, относятся примерно ко времени полного оледенения Земли. На это указывает тот факт, что они были лишены кальция в течение длительного периода. А произойти это могло из-за отсутствия рек и течений.