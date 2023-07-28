В Карелии обнаружили следы древнего землетрясения

Геологи обнаружили на востоке Карелии следы произошедшего после ухода ледника землетрясения магнитудой в восемь баллов.

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Экспедиция Института геологии Карельского научного центра РАН обнаружили на востоке Карелии место мощного древнего землетрясения.

Близ поселка Кубово в долине реки Водлы специалисты зафиксировали палеосейсмодислокацию площадью в 300 квадратных метров — древние следы землетрясения с характерными элементами: разрывами и раздвигами в земной коре, скальными уступами, отбросом блоков от основной породы.

Произошло землетрясение, считают ученые, после окончания ледникового периода: земная кора, освобождаясь от мощного ледникового пласта, реагировала на ослабление нагрузки. Об этом говорят с одной стороны, сглаженные поверхности скальных пород, с другой, острые, молодые края пород в местах их разрывов. По мощности это землетрясение, возможно, было не менее восьми баллов, отметил руководитель Музея геологии докембрия ИГ КарНЦ РАН Олег Лавров.

Исследователи получили два керна — отложений, сформировавшихся в разломе, и донных отложений расположенного неподалеку водоема. Сопоставив датировки из обеих скважин, мы сможем более точно установить возраст палеосейсмического события, пояснила еще один участник экспедиции, старший научный сотрудник лаборатории геохимии, четвертичной геологии и геоэкологии ИГ КарНЦ РАН Татьяна Шелехова.