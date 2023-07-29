Как на самом деле расшифровывается название Wi-Fi?

Wi-Fi — одна из важнейших современных технологий, которая сейчас повсеместно используется во всех сферах человеческой жизни. Компьютеры, часы, телефоны, телевизоры, умные колонки, прочие цифровые устройства: все они подключаются к Сети через протокол Wi-Fi. Но как расшифровывается этот термин?

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Отвечаем: он никак не расшифровывается, потому что Wi-Fi — не акроним. Многие интернет-пользователи утверждают, что название технологии произошло от слов wireless fidelity, точно так же как сокращение Hi-Fi обозначает high fidelity. Но это лишь отчасти правда, т.к. словосочетание wireless fidelity ничего не означает: оно дословно переводится на русский язык как «беспроводное качество», да и на английском звучит как бессмыслица.

Разгадка гораздо проще. Wi-Fi — это зарегистрированное название стандарта. Запоминающееся, короткое и простое, в отличие от технического наименования протокола IEEE 802.11b Direct Sequence. Если вкратце, производители коммуникационного оборудования, которые занимались разработкой новых стандартов беспроводной связи, объединились в торговую ассоциацию Wi-Fi Alliance. Но при регистрации торговой марки они столкнулись с проблемой: официальное название протокола слишком длинное и будет плохо смотреться в рекламе.