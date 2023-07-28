Названы сроки первого пуска российского «Амура»

Первый пуск перспективной российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ» может состояться в 2028-2030 годах. Эти сроки Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Субботин.

«Мы сейчас ориентируемся в районе 2028-2030 годов», — сказал руководитель на полях проходящего в Санкт-Петербурге саммита Россия — Африка.

Субботин добавил, что в настоящее время идет техническое проектирование носителя, после чего начнется разработка конструкторской документации.

«Между тем на этапе технического проектирования мы будем проводить определенные испытания, чтобы сократить сроки изготовления первого летного образца», — добавил замгендиректора.

Ранее «Роскосмос» сообщил, что на космодроме Восточный начала работу комиссия, которая должна определить район посадки многоразовой первой ступени российской перспективной ракеты «Амур-СПГ».