Что такое прокси-сервер и как он работает? Как настроить хороший прокси

Прокси-сервер защищает личные данные пользователя от мошенников. Крупным интернет-порталам он также помогает разделить трафик, а некоторые работодатели используют прокси, чтобы следить за действиями своих сотрудников. О том, какие бывают виды прокси, на что стоит обратить внимание при выборе сервера и как найти лучший бесплатный прокси, — в материале «Ленты.ру».

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Для чего нужен прокси-сервер?

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В сети у каждого пользователя есть свой профиль, который в том числе включает историю запросов в поисковиках и типичные схемы поведения. На основе этих данных пользователь, например, получает таргетированную рекламу — компании анализируют информацию, которую предоставляют поисковые системы, и целенаправленно рекламируют свой продукт тем, кто им интересуется.

То есть если в поисковике один раз набрать «спортивный велосипед», потом на каждом сайте пользователю будет попадаться реклама спортивных велосипедов от разных производителей.

Это один из самых безобидных способов использовать личные данные человека. Однако воспользоваться информацией могут и мошенники.

Чтобы скрыть персональную информацию, как раз используется прокси

Однако сфера его применения может и выходить за рамки обеспечения конфиденциальности. В зависимости от вида прокси его функционал может быть достаточно широким.

Для чего применяется прокси-сервер:

Как работает прокси-сервер?

Директор портфеля продуктов сетевой безопасности ГК «РТК-Солар» Александр Баринов в беседе с «Лентой.ру» пояснил, что прокси-сервер принимает запросы от пользователя, направляет их в сеть и получает ответ, который направляет обратно пользователю.

Это своего рода шлюз, через который пользователь выходит в интернет. Его использование повышает уровень безопасности при посещении ресурсов за счет использования политики конфиденциальности, блокирования рекламы, нежелательного контента и антивирусной проверки содержимого.

ICAP — это протокол адаптации контента, который используется для расширения некоторых прокси-серверов. Он обрабатывает данные и сканирует наличие вирусов, фильтрует рекламу и нежелательный контент, а также выполняет ряд других функций.

Песочница — это специально выделенная цифровая среда, предназначенная для безопасного исполнения компьютерных программ. Обычно под песочницу выделяется отдельное место на диске или в памяти компьютера. Песочница жестко контролирует набор ресурсов и программ, которые могут запускаться на девайсах.

Так что в сети именно прокси делает запрос на нужный ресурс, получает информацию, при необходимости меняет ее — например, убирает шокирующий или исключительно взрослый контент — и выдает пользователю. То, как именно прокси меняет данные, и в целом механизм его работы зависит от вида сервера и его настроек.

Чем прокси отличается от VPN?

Прокси-серверы, как и VPN, — это посредники между пользователем и интернетом, в целом, у них похожий функционал.

При этом большинство прокси сообщают сети, что пользователь их включает — сайты видят, что запрос идет через посредника, а не от локальной сети.

VPN действует несколько иначе — он представляет собой виртуальную сеть, и для сайтов запросы, которые проходят через VPN, ничем не отличаются от запросов с частной сети пользователя. То есть интернет-ресурсы думают, что ими пользуется обычный человек.

Однако главное отличие прокси от VPN — сквозное шифрование. VPN создает защищенный канал связи, который помимо обеспечения безопасности предоставляет анонимность. И это основная функция VPN.

Функционал прокси намного шире — помимо анонимности в сети, такие серверы могут ставить ограничения для нежелательного контента, увеличивать скорость загрузки данных, распределять нагрузку на сайтах — некоторые прокси, получив запрос от пользователя, сами направляют его в то хранилище, где содержатся необходимые данные. Таким образом, трафик запросов расходится по разным серверам и не перегружает работу сайта. Анонимность и безопасность данных — лишь один из вариантов применения прокси.

Какие есть виды прокси?

Прямой прокси-сервер

Данный тип прокси-сервера находится непосредственно между пользователем и внешними ресурсами, отметил Александр Баринов. Такой сервер трансформирует исходящие запросы и только после этого направляет их в поисковые системы.

Прямые прокси используют, как правило, простые пользователи интернета или частные компании

Прямой прокси — это промежуточный сервер, который в любой момент может открыть доступ к заблокированным ресурсам, скрыть местоположение и реальный IP-адрес и даже кэшировать данные. Конкретный функционал зависит от того, какой именно прокси-сервер вы используете.

Обратный прокси-сервер

Если прямой прокси направляет запросы по указанному адресу, то обратный сервер их принимает и направляет в хранилище, где содержится необходимая информация. Обратные прокси нужны сайтам, у которых есть несколько серверов хранения информации. Так что в данном случае прокси выполняет роль проводника, который регулирует потоки пользовательских запросов.

Обратный тип прокси-сервера используется для распределения нагрузки на сайт

Обычно пользователи даже не замечают, что сайт использует обратный прокси.

Какие есть виды прокси по уровню анонимности?

Прозрачные прокси не меняют запросы и ответы, поэтому пользователь сидит в интернете под реальным IP. По словам Баринова, они используются в общественных или корпоративных сетях для ограничения доступа посторонних лиц и кэширования данных.

Анонимные прокси скрывают реальный IP-адрес пользователя, а именно указывают свой IP, добавляют дополнительные команды переадресации. При этом интернет-ресурсы все равно идентифицируют, что посетитель использует прокси-сервер.

Высокоанонимные прокси максимально маскируют IP-адрес пользователя и сам факт того, что используется промежуточный сервер. Данный вид прокси является наиболее безопасным, поскольку многие сайты и сервисы блокируют прокси, которые раскрывают факт использования сервисов анонимности.

Искажающие прокси передают серверу заведомо ложные данные об IP-адресе пользователя и таким образом помогают сохранить конфиденциальность личной информации, истории просмотров и данных о местоположении. При этом сеть не понимает, что запрос идет от прокси, а не самого пользователя.

Какие есть виды прокси прокси по способу передачи данных?

Баринов подчеркнул, что при выборе прокси нужно сначала понять, какие данные планируется проксировать, какой уровень анонимности необходим, и, исходя из этого, определиться с бюджетом, который пользователь готов потратить на установку сервиса.

Какие прокси-серверы можно подключить?

AstroProxy

Это платный прокси, который берет деньги только за входящий или исходящий трафик — в зависимости от того, какой из них используется активнее.

Есть приятный бонус — если пользователь привлекает к покупке AstroProxy своих друзей, на его счет зачисляется от десяти процентов с каждого платежа партнеров.

Oxylabs

Сервис ориентируется на крупный онлайн-бизнес и позиционируется как премиальный. Имеет достаточно широкий функционал для сбора данных с поисковиков, маркетплейсов и обычных веб-страниц. Для каждого пользователя есть персональный менеджер техподдержки, однако консультации, как и все на сайте, недоступны на русском языке.

Storm Proxies

Данный прокси подходит для малобюджетных проектов, например, менеджмента блогов в соцсетях. У него простой интерфейс, так что сервис подходит новичкам. Кроме того, разработчик предлагает безлимитные тарифы.

Smartproxy

Этот сервис выделяется тем, что предлагает дополнительные функции — анонимный браузер и расширения для стандартного браузера. Также Smartproxy отличает высокая скорость работы, некоторые функции предоставляются бесплатно. Однако есть нюанс — оплата за сервис взимается в криптовалюте; для кого-то это плюс, а для кого-то — минус.

Bright Data (ex. Iluminati)

Bright Data — один из первых и крупнейших провайдеров прокси, основанный в 2014 году в Израиле. Фактически это полноценная система для работы с прокси и сбора данных. Программа включает множество инструментов для оптимизации прокси-сервера и обеспечения безопасности, также есть расширение для Chrome. Кроме того, сервис поддерживает русский язык.

Какие есть риски использования прокси?

Несмотря на ряд преимуществ, использование прокси-сервера предполагает некоторые риски. При желании скрытую сервером-посредником информацию все же можно узнать. Тут все зависит от надежности прокси — от того, как он передает данные, шифрует ли их и скрывает ли свою работу от интернет-ресурсов. Кроме того, владельцы прокси видят всю информацию пользователей в незашифрованном виде.

Прежде чем устанавливать себе такой сервер, лучше убедиться в том, что компания-провайдер заслуживает доверия

В целом, прокси — достаточно удобный способ защиты данных в интернете, который легко настроить без дополнительных программ. Также он помогает получить доступ к заблокированным ресурсам без сложных схем обхода блокировок.