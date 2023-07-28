Власти США осудили Microsoft за «небрежную практику кибербезопасности»

Сенатор США Рон Уайден призывает Министерство юстиции привлечь компанию Microsoft к ответственности за «небрежную практику кибербезопасности», позволившее китайским хакерам-шпионам похитить сотни тысяч электронных писем клиентов облачных сервисов, включая сотрудников Государственного департамента и Министерства торговли США.

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В письме, адресованном руководителям Министерства юстиции, Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности и Федеральной торговой комиссии, Уайден выражает обеспокоенность тем, что Microsoft утаивает ключевые детали недавнего взлома.

Microsoft признала факт взлома, который произошел через уязвимости в облаке. Однако компания использует такие расплывчатые термины, как «проблема» и «недостаток», для описания того, как хакеры получили доступ к учетным записям электронной почты.