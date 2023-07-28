В Сети появились фото нового смартфона Realme GT5

Realme показала новый смартфон задолго до презентации
В сети появились фотографии еще невышедшего флагманского смартфона Realme GT5. Они были опубликованы в Telegram-канале Equal Leaks.
Отмечается, что смартфон показали в антишпионском чехле, который скрывает дизайн устройства, демонстрируя лишь экран и камеры. Компания привезла Realme GT5 на выставку China Joy 2023 в Китае и уже раскрыла некоторые характеристики устройства.
Согласно информации с выставки, это будет первый смартфон бренда на базе чипа Snapdragon 8 Gen 2, полноценная презентация которого пройдет в ближайшем будущем.
Как утверждает инсайдер OnLeaks, устройство поступит в продажу в Китае под названием Realme GT Neo6, тогда как на глобальном рынке его представят в качестве GT5.
Только в середине июня компания представила в России смартфон Realme GT3, получивший флагманский чип Snapdragon 8+ Gen 1 и самую мощную зарядку на данный момент мощностью 240 Вт. Благодаря такому блоку на полную зарядку устройства от 0 до 100% требуется менее 10 минут. Подробнее о новинке можно узнать в обзоре «Газеты.Ru».