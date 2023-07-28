В Сети появились фото нового смартфона Realme GT5

В сети появились фотографии еще невышедшего флагманского смартфона Realme GT5. Они были опубликованы в Telegram-канале Equal Leaks.

© Телеграм-канал Equal Leaks

Отмечается, что смартфон показали в антишпионском чехле, который скрывает дизайн устройства, демонстрируя лишь экран и камеры. Компания привезла Realme GT5 на выставку China Joy 2023 в Китае и уже раскрыла некоторые характеристики устройства.

Согласно информации с выставки, это будет первый смартфон бренда на базе чипа Snapdragon 8 Gen 2, полноценная презентация которого пройдет в ближайшем будущем.

Как утверждает инсайдер OnLeaks, устройство поступит в продажу в Китае под названием Realme GT Neo6, тогда как на глобальном рынке его представят в качестве GT5.