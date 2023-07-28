Прародиной индоевропейских языков признали южный Кавказ

Ученые из Института эволюционной антропологии Макса Планка в Германии вместе с коллегами из других научных учреждений установили вероятное происхождение индоевропейских языков. Согласно их данным, примерно 8100 лет назад существовал праязык, который потом стал основой для самой распространенной в мире языковой семьи.

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На индоевропейских языках говорит около 2,5 миллиардов человек, проживающих на всех континентах мира. Их история являлась предметом научных споров на протяжении двух столетий.

В рамках нового исследования команда специалистов собрала расширенный набор данных основной лексики из 161 индоевропейского языка, включая 52 древних. Они планировали установить, были ли архаичные письменные языки, такие как латынь и ведический санскрит, прямыми предками современных романских и индийских языков соответственно.

Результаты анализа показали, что прародина индоевропейских языков находилась на южном Кавказе. Примерно 8100 лет назад начался процесс разделения праязыка на разные ветви. Около 7000 лет назад уже сформировались пять основных групп: прагерманская, пракельтская, праиталийская, балто-славянская и праиндоиранская.

Согласно выводам ученых, из южного Кавказа носители праязыка мигрировали на север, в степи. Северный регион стал вторичной прародиной для некоторых ветвей индоевропейцев, которые попали в Европу с более поздними волнами миграций, связанных с ямной культурой и культурой боевых топоров, сообщает Science.