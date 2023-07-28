Threads потерял большую часть аудитории

Социальная сеть Threads стремительно теряет аудиторию спустя несколько недель после запуска, сообщил своим сотрудникам глава компании Meta (признана в РФ экстремистской) Марк Цукерберг. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на Reuters.

По данным The Wall Street Journal, за первые две недели работы соцсеть потеряла 70% ежедневных активных пользователей. Среднее время, проводимое пользователями в приложении сократилось с 19 до 4 минут.

По мнению Цукерберга, такое падение является нормой. Своим подчиненным глава компании дал задание найти способы удержать аудиторию. Не так давно была анонсирована десктопная версия приложения, а также функция поиска.

«Если у вас зарегистрировано более 100 миллионов человек, было бы идеально, если бы половина из них остались. Нам до этого далеко», — заявил он.