Android научится находить шпионские трекеры

Google запустила новую функцию для защиты пользователей Android, предупреждающую о нежелательной слежке с помощью геометок. Сообщение об этом появилось в блоге компании.

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Теперь, если рядом с владельцем Android-смартфона будет обнаружен GPS-трекер, отслеживающий его перемещения, он получит соответствующее уведомление. Пользователь сможет увидеть местоположение трекера на карте, а также активировать звуковой сигнал на метке, чтобы найти ее.

Для поиска посторонних трекеров поблизости предусмотрен специальный пункт в настройках в разделе «Безопасность и чрезвычайные ситуации». В этом меню будут показываться все обнаруженные поблизости трекеры.

По словам представителей Google, новая функция пока умеет распознавать только метку AirTag от Apple, но в будущем возможности будут расширены для работы с другими геометками. В компании отметили, что целью нововведения является повышение конфиденциальности и безопасности пользователей Android.