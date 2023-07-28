Минпромторг высказался против продукции Apple
Министерство промышленности и торговли рекомендовало отказаться от использования iPhone в рабочих переписках на промышленных предприятиях, сообщает РИА Новости.
Первый замглавы министерства Василий Осьмаков в кулуарах форума Россия — Африка заявил, что соответствующие рекомендации направлены на российские промышленные предприятия.
Первым ведомством в России, в котором ввели запрет для сотрудников вести рабочую переписку с устройств Apple, стал Минпромторг. Затем подобные меры приняли в корпорации «Ростех», Минцифры и Федеральной таможенной службе.
Ранее глава Apple Тим Кук получил отказ на выдачу кредитной карты Apple Card, которая разрабатывалась совместно компанией из Купертино и финансовым гигантом Goldman Sachs.
По версии источников, заявку Кука отклонила автоматическая система андеррайтинга. Это классическая процедура при обращении в большинство банков, позволяющая оценить вероятность погашения или непогашения клиентом запрашиваемого кредита.