Главная «соцсеть» метавселенной может выйти на смартфонах

Мобильная версия «социальной платформы» для метавселенных, возможно, уже на подходе. По некоторым данным, Meta* уже давно работает над Horizon Worlds Mobile. И хоть предыдущие попытки не оправдали ожиданий, судя по всему, компания все-таки добилась успеха и планирует запустить мобильное приложение в ближайшее время.

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По слухам, шутер Super Rumble, недавно запущенный в рамках Horizon Worlds, станет одной из первых игр, которые пройдут бета-тестирование на мобильной платформе.

Однако конкретные сроки выхода приложения пока не называются, поэтому придется подождать официального подтверждения от экстремистской Meta*. Метавселенная остается для компании значительной инвестицией: чистый убыток подразделения Reality Labs в прошлом квартале составил 3,7 млрд долл. Но с учетом готовящейся мобильной версии Horizon Worlds может найти более широкую аудиторию, что принесет компании денег.