Аэропорт космодрома «Восточный» принял первый вертолет

Также сообщается, что аэропорт при космодроме будет введен в эксплуатацию в 2024 году. В госкорпорации отметили, что объект находится вторым в очереди на космодроме.

В мае 2020 года сообщалось, что Роскосмос построит аэропорт на космодроме Восточный и аэровокзал в терминале «Внуково-Космос». Более того, производится отправка Многоцелевого лабораторного модуля «Наука» к МКС, начинаются лунная и марсианская программы и объединяются центры прикладных наук в Научно-исследовательском центре имени К. Э. Циолковского. Отмечается, что работы будут завершены за три года.