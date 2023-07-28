РКЦ "Прогресс" представил линейку малых спутников для съемки Земли

Ракетно-космический центр "Прогресс" (входит в Роскосмос) представил на саммите Россия - Африка линейку малых космических аппаратов (МКА), предназначенных для дистанционного зондирования Земли, передает корреспондент ТАСС.

Согласно материалам, имеющимся в распоряжении ТАСС, в линейку входят пять перспективных аппаратов - "Аист-2М", "Аист-О", "Аист-ВД", МКА оперативного высокодетального наблюдения и "Аист-РХ". Для всех выполнена проработка на уровне технического предложения.

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"Аист-2М" будет предназначен для обзорного наблюдения. Предполагается, что аппарат сможет работать на орбите высотой 400-600 км, будет иметь разрешение в панхроматическом диапазоне 1,2 м, в мультиспектральном - 3,6 м. Одновременно на орбиту может выводиться до четырех таких спутников.

"Большинство аппаратуры имеет летную квалификацию, минимальный объем доработок платформы МКС "Аист-2Т", - говорится в материалах.

Разрешение еще одного аппарата для обзорного наблюдения - "Аист-О" - совпадает с "Аистом-2М", однако из-за установки двух комплектов оптико-электронной аппаратуры "Аврора" полоса захвата и производительность будут увеличены в два раза.

Согласно материалам, он сможет также оперативно следить за пожарами и осуществлять мониторинг парниковых газов с орбиты.

Разрешение спутников "Аист-ВД" в панхроматическом диапазоне составит 0,5 м, в мультиспектральном - 2 м. Их также можно будет выводить по четыре аппарата за один раз.

Бортовая аппаратура МКА оперативного высокодетального наблюдения будет базироваться на технических решениях, принятых в опытно-конструкторской работе по созданию спутников "Ресурс-ПМ" и других изделий предприятия. Разрешение составит 0,4 м в панхроматическом и 1 м в мультиспектральном диапазонах.

"Выполнена проработка на уровне аванпроекта по формированию облика перспективной космической системы на базе данного МКА", - говорится в материалах.

Радиолокация

Аппарат "Аист-РХ" для радиолокационного наблюдения будет обладать разрешением 1 м в режиме детальной съемки, 2,9 м - маршрутной съемки и 16 м - обзорной. За один запуск на орбиту смогут отправить до трех таких спутников.

О РКЦ

Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" является производителем ракет-носителей "Союз", разработчиком спутников, в том числе "Ресурс-П", "Аист-2Д".

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