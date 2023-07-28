Появился "криминальный" эквивалент чат-бота ChatGPT без ограничений

В сети появился "криминальный" эквивалент чат-бота ChatGPT, который получил популярность в преступных кругах. Эксперты предупреждают о серьезных угрозах, которые этот новый бот несет для пользователей. По сведениям, с его помощью можно красть данные и создавать вредоносное программное обеспечение (ПО). Исследователи пытаются выяснить, как появился "криминальный" ChatGPT и какие опасности он представляет. Об этом пишет газета "Известия". WormGPT, как рассказывает глава управления киберразведки компании Bi.Zone Олег Скулкин, является "криминальным" аналогом чат-бота ChatGPT, основанного на больших языковых моделях (Large Language Model, LLM). Он может быть использован для автоматизации хакерских операций. WormGPT не имеет моральных ограничений, что позволяет злоумышленникам использовать его для создания фишинговых писем, вредоносного ПО и программ для кражи учетных данных. Эксперты считают, что возможности, предоставляемые чат-ботом, позволяют злоумышленникам легко входить в мир киберпреступности, снижая расходы и упрощая задачи. В России WormGPT уже используется, о чем свидетельствуют дискуссии на теневых форумах. Некоторые пользователи тестируют его и делятся опытом с другими. Как объясняет эксперт по информационной защите компании "Код безопасности" Мария Фесенко, "криминальный" ChatGPT является чат-ботом на основе больших языковых моделей (LLM), который может использоваться для автоматизации хакерских процессов. WormGPT, которого можно приобрести на хакерских форумах, отличается от обычного ChatGPT и других "некриминальных" чат-ботов тем, что не имеет моральных ограничений. Он может предоставить любую опасную информацию, включая написание кода для кражи логинов-паролей. WormGPT может использоваться для организации фишинговых кампаний и компрометации деловой электронной почты. С его помощью мошенники могут создавать правдоподобные фишинговые письма. Злоумышленники уже начали использовать обычные чат-боты с искусственным интеллектом (ИИ) для своих преступных действий. Эксперты отмечают, что создание "криминальных" аналогов обычных чат-ботов упрощает разработку мошеннических инструментов и усложняет сам процесс, что помогает обойти механизмы безопасности. Эти "криминальные" модели могут учиться на базе вредоносного ПО злоумышленников и результатов исследований ИБ-компаний, которые регулярно изучают новые угрозы.