Энтузиаст создал «вечный» кейс для AirPods

Инженер Кен Пиллонел выпустил видеоролик на YouTube, в котором он полностью разобрал и модифицировал кейс для наушников AirPods Pro, чтобы сделать его более долговечным.

© Exploring the Simulation/YouTube

Как известно, в свое время кейс для AirPods Pro получил 0 баллов из 10 по шкале ремонтопригодности от экспертов iFixIt. Основные причины этого — использование большого количества клея и отсутствие винтов для крепления деталей. Это означает, что при выходе из строя или износе аккумулятора пользователи не смогут починить кейс и будут вынуждены покупать новый.

Пиллонел не согласился с таким подходом и решил исправить эти недостатки. Он разобрал оригинальный кейс и спроектировал новый корпус, который можно легко разбирать и менять в нем запчасти. В новом кейсе он использовал винты вместо клея, установил заменяемый аккумулятор, а также поставил разъем Type-C вместо Lightning.