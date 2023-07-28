Чипы от Intel получат искусственный интеллект

Американская технологическая компания Intel намерена внедрить искусственный интеллект во все свои разработки, включая новые процессоры. Об этом сообщает The Verge.

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«В будущем ИИ будет в каждом слуховом аппарате, включая мой. ИИ будет окружать как одного клиента, так и полноценную платформу для розничной торговли, производства или промышленного использования», — отметил глава Intel Пэт Гелсингер на звонке с инвесторами.

Первой разработкой с ИИ в Intel станут процессоры Meteor Lake, которые выйдут позже в 2023 году. Чипы получат отдельный аппаратный блок для работы с ИИ. Подобный функционал уже реализован в некоторых процессорах APU Ryzen 7040 от компании AMD.

В The Verge отметили, что первоначально выделенные блоки, вероятно, практически не будут задействованы в работе. По крайней мере никаких примеров использования новой системы в компании во время общения с инвесторами не привели.