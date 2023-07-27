Космические силы США выбрали OneWeb для услуг спутниковой связи

Космические силы США выбрали оператора OneWeb для предоставления услуг спутниковой связи. Об этом сообщает SpaceNews.

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В организованном Космическими силами тендере приняли участие 25 компаний, из которых было выбрано 16. Кроме OneWeb, в их число вошли такие компании, как ARINC, Artel, Capella Federal, BlackSky, SES Space & Defense, Hughes Network Systems, Inmarsat Government, KGS, Intelsat General Communications, PAR Government, RiteNet, Satcom Direct Government, SpaceX, Trace Systems и UltiSat.

Отобранные подрядчики в течение следующих пяти лет будут конкурировать за заказы на общую сумму до 900 миллионов долларов. В задачи подрядчиков входят, в частности, услуги по предоставлению широкополосной спутниковой связи, радиолокационных данных и навигации.

В марте издание сообщило, что запуск основной группировки космических аппаратов системы спутникового интернета OneWeb завершен.