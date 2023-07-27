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Космические силы США выбрали OneWeb для услуг спутниковой связи

Космические силы США выбрали оператора OneWeb для предоставления услуг спутниковой связи. Об этом сообщает SpaceNews.

Космические силы США выбрали OneWeb для услуг спутниковой связи
© Wikimedia Commons

В организованном Космическими силами тендере приняли участие 25 компаний, из которых было выбрано 16. Кроме OneWeb, в их число вошли такие компании, как ARINC, Artel, Capella Federal, BlackSky, SES Space & Defense, Hughes Network Systems, Inmarsat Government, KGS, Intelsat General Communications, PAR Government, RiteNet, Satcom Direct Government, SpaceX, Trace Systems и UltiSat.

Отобранные подрядчики в течение следующих пяти лет будут конкурировать за заказы на общую сумму до 900 миллионов долларов. В задачи подрядчиков входят, в частности, услуги по предоставлению широкополосной спутниковой связи, радиолокационных данных и навигации.

В марте издание сообщило, что запуск основной группировки космических аппаратов системы спутникового интернета OneWeb завершен.

В феврале начальник Военно-космической академии имени Можайского генерал-майор Николай Нестечук заявил, что группировки типа OneWeb или Starlink могут угрожать контролю за российскими стратегическими ядерными силами.

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