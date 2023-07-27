«Человечество готово лететь на Марс»: Рязанский о будущем в космосе
Герой России, космонавт-исследователь и испытатель Сергей Рязанский заявил в эксклюзивном интервью NEWS.ru, что чисто теоретически и технически человечество уже сегодня готово лететь на Марс. При этом он отметил, что сейчас нельзя прогнозировать реализацию таких программ, поскольку в мире наблюдается большая турбулентность.
«Мы сможем, у нас уже были полеты по году, по полтора года пребывания человека в космосе. Поэтому понятно, что с человеком будет и как его поддерживать. Значит, мы сможем слетать туда и вернуться обратно», — сказал космонавт.
Рязанский также добавил, что такие полеты необходимо готовить в условиях тесного взаимодействия с другими странами.
«Такие грандиозные полеты не должны быть полетом китайца, американца или русского. Когда ты смотришь из космоса на Землю, ты понимаешь, что ты не видишь школьный глобус — границ нету. Вообще сама планета — это большая международная космическая станция, несущаяся в космосе. Все мы — большой экипаж, но только не понимаем этого. Не понимаем, что нам вместе стоит заботиться о своей космической станции и о друг друге», — подчеркнул Рязанский.
По мнению космонавта, подобные полеты должны быть «проектами человечества». Он предложил предусматривать количество полетов космонавтов тех или иных государств соразмерно вкладу, внесенному той или иной страной в проект.
Ранее Рязанский рассказал, что предпочитает разговаривать с коллегами на привычные темы. Политика обсуждается только в случае, если нет существенных разногласий. По его словам, если космонавты понимают, что придерживаются кардинально разных позиций, они нивелируют споры, чтобы не испортить друг другу настроение горячими дискуссиями.