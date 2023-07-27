«Человечество готово лететь на Марс»: Рязанский – о будущем в космосе

«Такие грандиозные полеты не должны быть полетом китайца, американца или русского. Когда ты смотришь из космоса на Землю, ты понимаешь, что ты не видишь школьный глобус — границ нету. Вообще сама планета — это большая международная космическая станция, несущаяся в космосе. Все мы — большой экипаж, но только не понимаем этого. Не понимаем, что нам вместе стоит заботиться о своей космической станции и о друг друге», — подчеркнул Рязанский.