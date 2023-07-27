SpaceX отменила запуск ракеты Falcon Heavy за минуту до старта

Компания SpaceX отменила запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy с американским спутником Jupiter 3, который был запланирован на четверг по московскому времени, за минуту до старта. Об этом сообщается в публикации в Twitter.

«Команды готовятся к попытке запуска завтра, 27 июля; аппарат и полезная нагрузка находятся в хорошем состоянии», — отметили в SpaceX.

Уточняется, что запуск аппарата должен был состояться в среду, 26 июля, 23:04 по местному времени (четверг 6:06 по московскому времени).