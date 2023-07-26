Юрист заявила, что у человечества заканчивается пресная вода
Юрист-международник Кира Сазонова заявила, что на Земле заканчивается пресная вода. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
По словам Сазановой, большая часть воды на Земле непригодна для употребления.
«97% – это соленая вода. Из оставшихся трех процентов пресной, 2/3 находятся в виде снега и ледников. Относительно доступным является менее одного процента от общего объема воды в мире. Но, опять же, доступным не для всех и не везде», – заявила она.
Юрист также добавила, что около половины человечества испытывают дефицит пресной воды. Кроме того, Сазанова также заявила, что больше всего пресной воды находится в распоряжении Бразилии. На втором месте в этом списке находится Россия, а замыкает тройку лидеров Канада.
Ранее стало известно, что система океанических течений Гольфстрим может прекратить существование в 2025 году.