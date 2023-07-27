Компания Microsoft прекратила производство своего складного смартфона Surface Duo 2, который был выпущен почти два года назад. Причиной этого решения стал низкий спрос на устройство и отсутствие запчастей для ремонта, пишет портал Windows Central.

Согласно источнику, некоторые пользователи Surface Duo 2, чьи смартфоны сломались, получили сообщение от службы поддержки Microsoft, что смартфонов для замены больше нет, после чего им были возвращены деньги. Кроме того, Microsoft не будет выпускать обновление Android 13 для Surface Duo 2, так как перевела команду разработки в проект Android Teams Rooms.

Surface Duo 2 был представлен в сентябре 2021 года. Смартфон работал под управлением Android 11 и имел 8,3-дюймовый AMOLED-экран, который в действительности представлен двумя отдельными дисплеями. В разложенном виде устройство напоминало Galaxy Fold. За производительность Surface Duo 2 отвечал чип Snapdragon 888, 8 ГБ оперативной и до 512 ГБ встроенной памяти.

С момента выхода смартфона Microsoft выпустила несколько обновлений прошивки для улучшения его работы, но они не всегда были успешными. В мае 2023 года компания выпустила обновление, которое вызвало множество проблем в работе устройства. Финальное обновление Android для Surface Duo 2 было выпущено в октябре 2022 года, когда он получил 12 версию операционной системы. Это был последний смартфон в ассортименте компании.