Ученые обнаружили ДНК древних жителей Мачу-Пикчу

Антропологи из Университета Аделаиды (Австралия) обнаружили в Мачу-Пикчу следы ДНК древних жителей города. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances.

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Мачу-Пикчу – древний город-крепость инков, построенный около 1420 года. Строительство на территории поселения продолжалось вплоть до XVI века — времени прихода испанских конкистадоров. Захватчики не дошли до крепости, поэтому на долгие годы про нее было забыто. Этот же факт помог крепости сохранить свой первозданный вид. Лишь в начале XX века американский археолог Хайрам Бингем открыл в Андах инкскую крепость, о которой рассказывали местные жители. Историки до сих пор спорят о том, когда была построена крепость и при каких обстоятельствах жители покинули ее.

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В новой работе авторам удалось секвенировать древнюю ДНК из останков 68 человек – 34, похороненных в Мачу-Пикчу и 34, похороненных в Куско (город недалеко от Мачу-Пикчу, столица империи инков). Используя углеродный анализ, ученые датировали останки и обнаружили, что некоторые из этих людей были похоронены до возникновения империи инков. Это говорит о том, что первые поселения на этом месте были основаны до XIII века.

«Из всех проанализированных нами образцов ДНК мы обнаружили, что 17 человек происходили из отдаленных земель. Они включали все регионы перуанского побережья и высокогорья, а также районы Амазонки в Перу, Эквадоре и Колумбии. Только у семи из похороненных людей была родословная, которая могла быть связана с обширным южным нагорьем Перу, где находятся Мачу-Пикчу и Куско», – отметили авторы.

Оставшиеся 13 человек имели смешанное происхождение, в том числе из таких далеких стран, как Бразилия и Парагвай. Возможно, они могли быть связаны с еще неизвестными южноамериканскими предками.

«Примечательно, что все люди были похоронены вместе на основных кладбищах, независимо от их происхождения. Это может означать, что они считались равными по статусу друг другу, что, в свою очередь, предполагает, что они родились в другом месте и прибыли в Мачу-Пикчу», – добавили ученые.