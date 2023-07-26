«Росатом» представил топливные сборки для АЭС западного образца
В китайском городе Сиане прошла международная научно-техническая конференция TopFuel 2023. Российские специалисты стали ее участниками, говорится на сайте Топливной компании.
На мероприятии специалистам ТВЭЛ и других предприятий Росатома, участвующих в создании ядерного топлива, удалось представить стратегию развития ядерного топлива для реакторов российского дизайна ВВЭР, решения по топливу для реакторов малой мощности.
Сама конференция была посвящена вопросам разработки и эксплуатации ядерного топлива для легководных реакторов PWR, BWR, ВВЭР.
«Особое внимание было уделено российскому предложению по конструкции ТВС и топливным циклам для реакторов западного дизайна PWR на базе топлива российского дизайна ТВС-Квадрат (TVSK)», - говорится в сообщении.
TVSK является единственным на мировом рынке ядерным топливом, которое не зависит от разработчиков оригинальной реакторной технологии PWR.
По словам руководителя проекта группы программы ТВС-Квадрат АО «ТВЭЛ» Ильи Ушмарова, топливо TVSK дает операторам АЭС уникальные преимущества. Речь идет о повышении производственных показателей энергоблоков на базе апробированных решений, эксплуатационной безопасности и устойчивости цепочек поставок топлива благодаря полностью независимым техническим решениям Росатома, уточнил он.