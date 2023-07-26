Составлен рейтинг брендов самых надежных смартфонов

Аналитики составили рейтинг самых надежных брендов смартфонов. Исследование портала Which? показало, что лидерами оказались вовсе не Apple или Samsung, а Realme.

Всего в исследовании приняли участие владельцы более 15 тысяч смартфонов. Добровольцы приобрели в течение последних семи лет. Они рассказали, к какому бренду относилось устройство и как быстро на нем возникли неполадки.

Выяснилось, что поломки за первый год использования реже всего возникали у владельцев Realme — они произошли лишь у 2% пользователей. На втором месте идет Motorola — 3%. Третье с 4% делят сразу три популярных бренда — Apple, OnePlus и Samsung. По 5% пожаловались на Google, Honor, Huawei и Oppo. Хуже всего ситуация оказалась с Alcatel (7%), LG (10%) и Nokia (13%).

Во второй категории опроса, о неполадках после трех лет использования, лидерство также занял бренд Realme. Они возникли лишь у 5% покупателей. Второе место занял бренд Oppo (6%), третье разделили Apple и OnePlus — по 8%. У смартфонов от Samsung и Google — по 9%. На Xiaomi жаловались 10% респондентов.

Хуже всех на такой дистанции себя показали три бренда. О поломке смартфонов LG после трех лет использования сообщили 18% пользователей. На Nokia пожаловались 21% опрошенных, а на HTC — 33%.

После шести лет использования в рейтинге наметились явные лидеры — Realme и Oppo. Неполадки возникли только у 6% опрошенных пользователей. Редко после столь долгого срока использования ломаются телефоны от Google — 9%. Apple занял третье место с 10%, четвертое поделили OnePlus, Xiaomi и Samsung (по 11%), пятое — Honor и Alcatel (по 12%). Антилидерами оказались Sony (сломались у 20% пользователей), Nokia (23%) и HTC (39%).