Как высоко летают самолеты?

Когда в небе пролетает самолет, с земли, как правило, виден только белый след и маленькая точка. Понятно, что машины летят довольно высоко, но насколько? Журнал Popular Science разобрался в вопросе.

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Точная высота авиалайнера в каждый момент полета зависит от множества факторов. Веса машины, температуры и погоды за бортом, предпочтений пилота, протокола, связанного с конкретным маршрутом, и решений авиадиспетчера.

Чаще всего, самолеты придерживаются высоты примерно в 10 000 метров. Иногда они забираются выше 12 000 м, но это сравнительно нечастое явление. Boeing 757 может взлетать на высоту почти 13 000 м; 767 — чуть больше 13 000. Разные самолеты обладают разными потолками высоты.

Кроме того, при выдаче высоты авиадиспетчеры учитывают, в каком направлении движутся самолеты. Например, в США рейсы на запад часто получают четные высоты, тогда как на восток — нечетные. Благодаря этому самолеты, движущиеся в прямо противоположных направлениях, разделены по высоте небольшим буфером. Северо-восточные и юго-восточные направления получают нечетные высоты, северо-западные и юго-западные — четные.

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Но если рассуждать исключительно с практической точки зрения, то любой самолет хочет забраться настолько высоко, насколько это возможно. Чем выше машина, тем эффективнее будут работать авиационные двигатели — и тем ниже воздушное сопротивление. Пилотам выгодно сжигать меньший объем топлива на случай, если случатся задержки в воздухе. Причем это правило актуально и для коротких рейсов.