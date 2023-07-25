Почему iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будут очень дорогими

Apple столкнулась с проблемами на производстве iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max и скорее всего увеличит цену на эти смартфоны. Как это отразится на российских покупателях.

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До официальной презентации 15 серии айфонов осталось около 2 месяцев, их производство уже идет полным ходом, но эксперты и любители техники Apple обсуждают не только характеристики и дизайн новых iPhone. Есть две причины, которые могут повлиять, как на дату начала продаж, так и на доступность новых устройств в рознице.

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Практически одновременно источники нескольких технологических и бизнес-изданий сообщили о проблеме, с которой столкнулись на заводах компании Foxconn - главного сборщика техники Apple.

Проблема связана с новыми дисплеями для iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Сообщается, что в связи с уменьшением толщины рамки вокруг экранов Pro-серии до 1,5 мм, их производитель, компания LG Display, применила новый технологический процесс и дисплеи для iPhone 15 Pro и особенно для Pro Max не прошли тесты на надежность крепления к металлическому корпусу смартфона. По-видимому, это та же проблема, с которой Apple сталкивалась ранее при производстве некоторых моделей Apple Watch.

Сейчас Apple и LG работают над ее решением. Также у Apple есть дисплеи производства Samsung, которые могут использоваться для сборки iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Аналитики оценивают задержку в производстве Pro-серии на уровне 15-17 процентов от аналогичных показателей прошлого года. Это значительное отставание, которое если и не скажется на дате анонса всей линейки, то может сказаться на старте продаж Pro и Pro Max.

Другой вопрос, который волнует поклонников Apple, это возможное повышение цены на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Если это произойдет, то это будет первым официальным повышением цен на премиальные айфоны. С тех пор как в 2017 году был представлен iPhone X за 999 долларов, а в 2018 iPhone XS Max за 1099 долларов, цены на топовые модели, получившие впоследствии приставку Pro, не менялись.

С учетом того, как долго Apple удерживала цену Pro-серии, повышение цены более чем вероятно.

За счет чего Apple удавалось удерживать цены

Apple является важнейшим заказчиком крупнейших технологических компаний:

Foxconn: собирает iPhone.

TSMC: производит процессоры Apple.

Samsung: поставляет OLED-дисплеи для iPhone.

Sony: поставляет камеры для iPhone.

Qualcomm: поставляет модемы 5G для iPhone.

Соответственно, у Apple были мощные рычаги давления на своих поставщиков, которые она использовала чтобы "убедить" их не увеличивать цены на комплектующие и сборку.

Использование своего доминирующего положения в отношении поставщиков - это только одна часть уравнения. Поскольку Apple собирает примерно три четверти всей операционной прибыли в отрасли (данные Counterpoint Research), компания могла удерживать цены на высокомаржинальные Pro-айфоны за счет сокращение своей прибыли без существенного влияния на общие финансовые показатели.

Но, судя по всему, партнеры более не могут работать с Apple по старым расценкам.

"В новых айфонах будут установлены более дорогие процессоры, камеры и экраны. Поставщики подняли для Apple цены на все, включая сборку. "Магии" Apple уже недостаточно, чтобы убедить их в условиях заметной инфляции работать на прежних условиях, даже при таком объеме заказов. Так что цена в рознице тоже вырастет", говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин

Что нового эксперты и инсайдеры ждут от 15 серии iPhone

Ожидается, что у iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будет обновленный дизайн, очень тонкие рамки вокруг экрана и титановый корпус.

Компания переработает выключатель звука, который превратится в кнопку "Действие", аналогичную кнопке "Действие" на Apple Watch Ultra.

Модернизированный 3-нанометровый чип A17 будет эксклюзивным для iPhone 15 Pro и Pro Max, а в моделях iPhone 15 будет использоваться A16, тот же чип, что и в iPhone 14 Pro и Pro Max. A17 cтанет первым 3-нанометровыи процессором.

Все модели iPhone 15 будут оснащены Dynamic Island, а также перейдут с портов Lightning на используемый в Android-смартфонах USB-C. При этом линейка iPhone 15 Pro будет включать обновленный порт USB-C со скоростью передачи данных USB 3.2 или Thunderbolt 3.

Вместе с процессором A17 ожидается больший объем оперативной памяти.

Все модели 15 серии получат одинаковый модем 5G Qualcomm. Также ожидается, что Apple представит новый чип Ultrawide Band для взаимодействия с гарнитурой Vision Pro.

iPhone 15 Pro и Pro Max будут иметь одинаковые функции, с одним отличием - телеобъективом камеры. Обе модели получат телеобъектив как часть модуля из трех камер, но iPhone 15 Pro Max оборудуют перископным телеобъективом, который обеспечивает 5- или 6-кратный оптический зум, что станет заметным улучшением по сравнению с 3-кратным зумом на моделях iPhone 14 Pro.

Модели iPhone 15 могут быть представлены в черном, жемчужно-белом, зеленом или бирюзовом, светло-желтом, розовом и красном цветах.

Энтузиасты, которые хотели бы купить iPhone 15 Pro или iPhone 15 Pro Max в первые месяцы продаж, опасаются ситуации "идеального шторма", когда более высокая отпускная цена Apple наложится на мировой дефицит этих смартфонов и на текущий курс рубля. Это может загнать цену Pro-моделей на российском рынке на заоблачную высоту.

По мнению главного редактора портала Ferra.ru Евгения Харитонова глобальные отпускные цены iPhone 15 Pro и 15 Pro Max вырастут на 10-20%, в зависимости от региона, но в России к этому прибавятся факторы колебаний валютного курса рубля и риски, связанные с новой системой Apple для удаленной геоблокировки смартфонов. Такая система может использоваться для борьбы с нецелевыми региональными продажами.

"Пока Apple не использовала эту "бомбу замедленного действия", но, если новые iPhone единовременно перестанут работать в РФ, проблемы начнутся не только у покупателей, но и у продавцов", - говорит Харитонов.

Цены на iPhone 15 Pro и 15 Pro Max в России (относительно глобальных) вырастут скорее всего в разной степени в зависимости от канала продаж. Вероятно, увеличится разрыв между федеральной сетевой розницей и "челноками", которые торгуют айфонами на "Авито" и в небольших частных магазинах. При этом, как только новое поколение iPhone прейдет в более высокий ценовой сегмент, предыдущее перестанет дешеветь.

Самый вероятный сценарий для российского рынка, это смещение покупательского интереса на остатки новых iPhone 13, 13 Pro и 13 Pro Max. Но как только закончатся складски запасы смартфоны этого поколения, вырастет популярность iPhone 14, как самого доступного современного iPhone.