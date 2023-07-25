Владелец ChatGPT запустил свою криптовалюту

Владелец нейросети GPT и чат-бота ChatGPT, глава компании OpenAI Сэм Альтман запустил собственную криптовалюту The Worldcoin Foundation (WLD). Пользоваться этой «криптой» можно только при условии сдачи биометрии.

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Проект The Worldcoin Foundation действует в 35 городах 20 стран, штаб-квартиры расположены в Берлине и Сан-Франциско. Тем, кто прошёл сканирование сетчатки глаза, токены будут раздавать бесплатно: WSD позволит обеспечить доход в случае потери рабочих место на фоне развития ИИ.

Сканирование сетчатки глаза позволит отличить людей от ботов. Специальный «шар» сканирует глаз и присваивает созданному снимку уникальный криптографический ключ. После этого вся биометрия будет удалена.