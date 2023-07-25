В SpaceX нашли замену МКС

NASA раскрыло детали сделки с компанией SpaceX, которая позволит создать вариант корабля Starship для долговременного нахождения на орбите Земли и заменить им Международную космическую станцию. Об этом пишет 3DNews.

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Договор был заключен еще 15 июня, он носит некоммерческий характер и предусматривает применение гигантской ракеты Starship в качестве замены орбитальной станции.

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Работы будут проводиться в рамках новой программы Collaborations for Commercial Space Capabilities (CCSC). В NASA ожидают, что подобные программы сделают космос доступнее и дешевле, при этом после 2030 года орбитальные станции предполагается сделать коммерческими, то есть самоокупаемыми, а не содержать за госсчет.

Проектные работы SpaceX должна выполнять за свой счет. NASA возьмет на себя роль эксперта, а также предоставит компании все технологии и данные, необходимые для завершения проекта.

В документах NASA новый проект заявлен как «интегрированная архитектура низких околоземных орбит», которая включает в себя корабль Starship и другие программы SpaceX, в том числе капсулу Dragon и широкополосную сеть Starlink.

Главной ставкой NASA в соглашении о создании на базе Starship низкоорбитальной космической станции является финансовая состоятельность компании, но есть и минусы.

«Единственным недостатком предложения является отсутствие графика внедрения новых возможностей и вовлечения NASA в ... этапы [разработки]. В целом, сильные стороны перевешивают слабые», - написал ответственный работник NASA в разделе, посвященному бизнес-подходу SpaceX к созданию космической станции Starship

Ожидается также, что Starship сможет выводить в космос сверхкрупногабаритные грузы, например, телескопы следующего поколения, и запускать сверхбольшие партии спутников Starlink, что сделает спутниковый интернет дешевле.

Ранее принадлежащая бизнесмену Илону Маску компания SpaceX несколько раз пыталась запустить корабль Starship. Первая попытка запуска была предпринята 17 апреля. Обратный отсчет пришлось остановить менее чем за 10 минут до назначенного времени пуска из-за неисправности клапана наддува.