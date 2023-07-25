Самые мощные ядерные бомбы в истории

США, Россия, Китай и другие крупные державы владеют сотнями единиц ядерного оружия — но каждая надеется, что его никогда не придется использовать. Журнал Live Science рассказал о самых мощных ядерных боеголовках в истории и том, какой эффект они оказали на планету.

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«Айви Майк» — 10,4 мегатонны

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1 ноября 1952 года тест «Айви Майк» стал первым полноценным взрывом термоядерной боеголовки: он оставил после себя облако примерно в 690 раз больше, чем после бомбардировки Хиросимы. Детонация состоялась на поверхности атолла Эниветок на островах Маршалла. Результаты испытаний стали предметом горячих дискуссий о том, стоит ли выделять ресурсы на дальнейшую разработку термоядерного оружия. Но президент США Труман все-таки решил прекратить исследования.

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«Касл Ромео» — 11 мегатонн

26 марта 1954 года на барже в районе атолла Бикини состоялся тест «Касл Ромео» мощностью 11 мегатонн — в 730 больше, чем бомба, сброшенная на Хиросиму. Он прошел через несколько недель после испытания «Касл Браво», которое рассеяло радиоактивные частицы по территории островов Маршалла.

Испытание №123 — 12,5 мегатонн

23 октября 1961 года Советский Союз сбросил на архипелаг Новая Земля ядерную бомбу мощностью 12,5 мегатонн. Она стала седьмым самым мощным взрывом своего рода в истории. Испытание №123 было своеобразной прелюдией перед тестом «Царь-бомбы», которая взорвалась в том же районе всего неделю спустя.

«Касл Янки» — 13,5 мегатонн

5 мая 1954 года на барже в атолле Бикини взорвалась еще одна ядерная боеголовка. Мощность испытания «Касл Янки» составила 13,5 мегатонн и стала одной из причин, по которой мировое сообщество начало всерьез обсуждать запрет на ядерные испытания. На атолле в прошлом жили люди, но их эвакуировали перед началом тестов. Правда, беженцы вряд ли когда-нибудь смогут вернуться домой: атолл Бикини до сих пор заражен радиацией.

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«Касл Браво» — 15 мегатонн

1 марта 1954 года — судьбоносная дата испытания «Касл Браво». США подорвали 15-мегатонную боеголовку на атолле Бикини, что впоследствии обернулось большим скандалом. Взрыв заразил радиоактивными отходами 18 130 квадратных километров территории в Тихом океане. Жители островов Маршалл, американские военные и экипаж японского рыболовного судна подверглись сильному облучению. США десятилетиями пришлось выплачивать компенсации пострадавшим островитянам, а в 1984-м отставные военные подали коллективный иск, утверждая, что американское правительство умолчало об истинной опасности радиации.

«Царь-бомба» — 50 мегатонн

Наконец, после ряда испытаний, 30 октября 1961 года Советский Союз протестировал самое мощное ядерное оружие в истории человечества. «Изделие 602», оно же «АН602», оно же «Царь-бомба». Вспышку от взрыва заметили в Норвегии, Гренландии и на Аляске. Над полигоном «Сухой Нос» вздыбился ядерный гриб высотой 67 километров. Примечательно, что всего через два года, в 1963-м, СССР подписал договор о запрете ядерных испытаний в атмосфере, космосе и под водой.