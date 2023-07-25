В TikTok теперь можно публиковать тексты

В социальной сети TikTok появилась возможность делать текстовые публикации, например, стихи, тексты песен и истории, сообщает The Verge. Кроме того, автор сможет добавить к публикации звуки, указать местоположение, а также разрешить дуэты и включить возможность комментирования.

Команда TikTok утверждает, что текстовые сообщения будут не менее интерактивными, чем другие виды контента, за счет различного цвета фона, стикеров и хэштегов.

Социальная сеть Twitter также подверглась масштабным изменениям, в рамках которых логотип птицы сменили на букву Х. Сам домен X.com с 23 июля перенаправляет пользователей на платформу Twitter. До сих пор там лишь отображалась буква X. Сама компания — владелец платформы теперь носит название X Corp. В Роскомнадзоре между тем дали понять, что подобные изменения не являются основанием для разблокировки Twitter в России.