Российским космонавтам на МКС доставят три вида творога

Питание для российских космонавтов будет отправлено на грузовом корабле "Прогресс МС-24", который запустят к Международной космической станции (МКС) 23 августа. Об этом ТАСС сообщили в НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии.

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На третьем в 2023 году грузовом корабле доставят основные рационы и дополнительные наборы продуктов для каждого из членов экипажа.

"В том числе космонавтам будут отправлены творог с облепиховым пюре, творог с черносмородиновым пюре и творог с орехами", - отметили в организации.

Также в НИИ рассказали, что на МКС будет отправлено 16 наименований консервов, среди которых баранина с овощами, говядина пряная с луком, голубцы рыбные в томатном соусе, мясо с перловой кашей, мясо цыплят в белом соусе, судак с овощным гарниром в томатном соусе и другие.

В организации отметили, что в число первых блюд войдут борщ с копченостями, борщ с мясом, рассольник с мясом, суп вермишелевый с мясом, супы из зеленой и красной чечевицы с мясом, суп из шампиньонов, суп крестьянский, супы-пюре гороховый, овощной, тыквенно-сырный и другие.

"Традиционно в рацион космонавтов будут включены фруктовые концентраты - курага, фруктовые палочки из айвы, персиков, яблок и абрикосов, чернослив, яблоки с орехами", - заявили в НИИ.

Кроме того, на МКС будут направлены фруктовые десерты в пакетах дой-пак - компот из груш, микс "Ирга+земляника", фрутомусс из яблок с цельными злаками.

В состав рациона войдут различные виды хлебобулочных изделий - хлеб бородинский, хлеб пшеничный сдобный, хлеб ржаной московский, хлеб столовый и коврижка медовая.

Также, как сообщили в службе психологической поддержки российского экипажа, по просьбе космонавта Роскосмоса Сергея Прокопьева на МКС будет отправлена фигурка инопланетянина И-Ти, героя фантастического фильма "Инопланетятин" Стивена Спилберга.