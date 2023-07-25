Россия испытает новейший гиперспектрометр собственного производства в космосе

«Наш комплекс в первую очередь рассчитан на экологический мониторинг и позволяет на ранних стадиях диагностировать заболевания лесов или сельскохозяйственных культур, контролировать ход их роста, следить за планктоном в океане, определять незаконную вырубку лесов», — уточнил ведущий научный сотрудник лаборатории высокоточных систем ориентации МФТИ Александр Кузьмичев.