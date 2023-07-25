На Шетландских островах найдено ритуальное погребение бронзового века

Археологи, исследуя площадку будущих строительных работ на Шетландских островах, обнаружили место древнего захоронения. Его датировали 2200-1800 годами до нашей эры.

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Находку сделали на полуострове Ламба-Несс. Исследователи нашли ямы, крупные валуны и человеческие останки со следами кремации. По их мнению, они были частью одного крупного ритуального комплекса.

Ученые отметили, что открытие позволит им лучше понять обычаи доисторических жителей островов. Бронзовый век считается одним из самых малоизученных периодов в истории региона.

«С помощью современных методов, доступных сейчас, мы потенциально можем узнать гораздо больше о людях, которые жили и умерли здесь, чем мы могли бы узнать даже 20 лет назад», – рассказали эксперты.

Ученые и раньше предполагали, что «кольца» из валунов и невысоких камней могут быть ритуальными кладбищами бронзового века, но только сейчас нашли подтверждение этой теории.

Количество и плотность останков показывают, что кладбище использовалось в течение длительного времени. Важной находкой стали остатки кварцевой оправы. Кварцевая галька была тщательно подобрана и размещена таким образом, чтобы образовать ярко-белую платформу.

Ученые не смогли определить назначение платформы. Возможно, она была связана с захоронением, которое не сохранилось, сообщает The Independent.