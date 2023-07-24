Стала известна причина сбоя в работе Wikipedia в России

Проблемы с доступом к "Википедии" были связаны с DDoS-атакой на серверы некоммерческого фонда Wikimedia Foundation, управляющего инфраструктурой, на которой работает онлайн-энциклопедия. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор "Викимедиа ру" (поддерживает русскоязычную версию "Википедии") Станислав Козловский .

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в России началась блокировка "Википедии". Козловский опроверг информацию о блокировке "Википедии" на территории России, однако через несколько часов россияне стали массово жаловаться на сбои в работе ресурса. К утру проблема была устранена.