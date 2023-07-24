Apple тестирует «Apple GPT», разрабатывает инструменты генеративного ИИ для конкуренции с OpenAI

<p>По словам источников, знакомых с этой работой, производитель iPhone создал собственную основу для создания больших языковых моделей - систем искусственного интеллекта, лежащих в основе таких новых предложений, как ChatGPT и Google's Bard. Эта основа известна под названием "Ajax", и с ее помощью Apple создала чат-бот, который некоторые инженеры называют Apple GPT.</p><p>Компания Apple до сих пор воздерживалась от каких-либо серьезных шагов в области искусственного интеллекта и даже не упоминала это "жужжащее" слово на своей конференции для разработчиков в июне, что резко контрастирует с другими технологическими гигантами, такими как Alphabet (GOOGL.O) и Microsoft (MSFT.O), которые сделали смелые шаги по внедрению этой прорывной технологии.</p><p>Акции Microsoft, Nvidia (NVDA.O) и Alphabet упали более чем на 1% после публикации новости о работе Apple над ИИ.</p><p>Apple негласно продвигает передовой ИИ в некоторых своих продуктах, таких как Apple Photos, текстовые сообщения на устройстве и недавно выпущенная гарнитура смешанной реальности Vision Pro. Тем не менее, по мнению аналитиков, компания отстает от своих конкурентов по внедрению новых технологий. Основной продукт Apple в области искусственного интеллекта - голосовой помощник Siri - также стагнирует на протяжении многих лет.</p><p>По данным источников, в новейших разработках в области ИИ участвуют несколько команд, которые возглавляют Джон Джаннандреа (John Giannandrea), руководитель отдела машинного обучения и ИИ компании, и Крейг Федериги (Craig Federighi), главный инженер Apple по разработке программного обеспечения.</p>