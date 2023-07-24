Google добавит родному мессенджеру Android поддержку Message Layer Security

Google планирует добавить поддержку протокола Message Layer Security (MLS) для обмена текстовыми сообщениями в операционной системе Android. Более того, корпорация планирует открыть исходный код имплементации.

«Большинство сервисов для обмена сообщениями (включая Google Messages) поддерживает сквозное шифрование, однако в настоящее время пользователи ограничены общением с теми, кто пользуется той же платформой», — пишет Google. «Именно поэтому мы строго поддерживаем меры регуляторов, которые требуют совместимости и кросс-платформенности крупных мессенджеров».

Решение Google отчасти подтолкнула публикация основных спецификаций протокола Messaging Layer Security, которую недавно выложил Инженерный совет Интернета (IETF).

За имплементацию Message Layer Security также выступают такие крупные игроки, как Amazon Web Services (AWS) Wickr, Cisco, Cloudflare, The Matrix.org Foundation, Mozilla, Phoenix R&D и Wire. Та же Apple отсутствует в этом списке только из-за собственного сервиса — iMessage.

MLS, как можно понять из его имени, создает дополнительный слой безопасности для сквозного шифрования, используемого при обмене текстовыми сообщениями. В марте 2023 года IETF утвердил этот протокол в качестве стандарта.

MLS допускает асинхронную работу и даёт расширенные функции безопасности такие, например, как защита после компрометации. Кроме того, MLS обеспечивает надежную аутентификацию.